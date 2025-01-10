İzmir Büyükşehir'deki Maaş Krizinin Arkasında Ne Var? Özgür Özel Rakamlarla Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de Kemalpaşa Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Törende konuşan Özgür Özel’in gündeminde SGK tarafından CHP’li belediyelere uygulanan haciz ve bloke işlemleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yaşanan maaş krizi vardı.

İzmir’de geçtiğimiz günlerde maaşlarda yaşanan gecikme nedeniyle belediye işçileri iş bırakma eylemine gitmiş; kent genelinde çöp toplanmazken ulaşım ağında da gecikmeler yaşanmıştı.

Yaşanan kriz, belediyenin gecikmiş maaş ve ek ödemeleri yapmasıyla birlikte sona ermişti.

CHP lideri Özgür Özel, İzmir’de yaşanan krizin arka planında yaşananları anlattı.

ÖZGÜR ÖZEL İLK KEZ AÇIKLADI

Özel, maaşların ödeme tarihinden bir gün önce İBB’nin hesaplarından 1,7 milyar liralık paranın kesildiğini duyurdu. Bu gelişmeyle belediyenin zor duruma sokulmak istendiğini belirten Özel, amaçlanan şeyin hizmetlerin aksaması ve CHP’li belediyenin başarısız olarak görülmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Özel, milletin bu yapılanın arkasındaki kötülüğü, hasetliği ve kıskançlığı gördüğünü belirterek bir gün sonra çarenin bulunduğunu ve maaşların ödenerek hizmetlerin devam etmesinin sağlandığını belirtti.

“MİLLET KÖTÜYÜ DE İYİYİ DE BİLİR”

Özel, “Hani ikide bir diyor ya ‘Çatlasalar da patlasalar da şunu yapacağım, bunu yapacağım.’ Çatlasa da patlasa da biz İzmir’i seviyoruz, İzmir de bize sahip çıkıyor. Öyle millet kötüyü de bilir, iyiyi de bilir. Bir iş aksıyorsa, o işin neden aksadığını görür” sözleriyle vatandaşın yaşananların farkında olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi