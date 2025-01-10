İzmir’de Korkunç İddia! Kumpir Yedi, İki Gün Sonra Öldü... Gözler Otopsi Raporunda

Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık’ta İzmir’in Buca ilçesinde Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yedi.

Yemek sonrası aile, kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi olan aile evlerine geri döndü. Ertesi gün şikayetleri devam eden anne, kızı ve torunu yeniden hastaneye gitti, acil serviste tedavi olup sonra taburcu edildi.

TUVALETTE HAREKETSİZ BULDU

Murat Polat, olayın üzerinden 2 gün geçmesinin ardından annesi Servet Polat’ı tuvalette hareketsiz halde buldu. Polat’ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ailenin kumpir yedikleri işletmeden şikayetçi olmaları üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından numune alınarak test yapıldı. Servet Polat’ın ölüm sebebini belirleyecek otopsi sonucu henüz açıklanmadı.

“ANNEM YERKEN, MİDEM ÇOK BULANIYOR DEDİ”

Daha önce de aynı işletmede yemek yediklerini belirten Bahar Zeyrek, annesinin hipertansiyon ve şeker hastası olduğunu belirterek şunları söyledi: Arkadaşlarım da orada kumpir yemişler, onlar da zehirlenmişler. Bizim yediğimiz kumpirde havuç tarator, tavuk, sosisli bir meze vardı. Annem yerken, 'Bahar benim midem çok bulanıyor' dedi. 'Anne yiyemiyorsan bırak artık yeme' dedim ama yemişti.

“ŞU AN O İŞLETME KAPATILDI”

Şu an annemin otopsi sonucunu beklediklerini ifade eden Zeyrek “Otopsi sonucu çıktıktan sonra mücadelemize devam edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Şu an o işletme kapatıldı. Sorumlular bunun hesabını verecek” diye konuştu.

Kaynak: AA