'Tek Liste' Gerginliği AKP Sivas Kongresini Karıştırdı

Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AKP Sivas 8. Olağan İl Kongresi'nde, il başkanlığına aday olmak isteyen Mustafa Taki Doğruyol'un listesi divan tarafından kabul edilmedi. İkinci listenin kabul edilmemesi üzerine kongre karıştı.

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'Tek Liste' Gerginliği AKP Sivas Kongresini Karıştırdı

AKP Sivas 8. Olağan İl Kongresi, Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM eski Başkanı İsmet Yılmaz katıldı.

Kongre sırasında iki ayrı liste divana sunuldu. Bu listelerden biri mevcut il başkanı Yusuf Tanrıverdi, diğeri ise Mustafa Taki Doğruyol tarafından hazırlandı. Ancak divan heyeti yalnızca Yusuf Tanrıverdi’nin listesini seçim gündemine alarak diğer listeyi reddetti. Bu durum, kongrede gerginliğe yol açtı ve delegelerin tepkisine neden oldu.

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Kaynak: ANKA

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