Baraja Düşen Araç Sürücüsü Kayboldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil baraja düştü. Olay İbrahim Özden'in iş gitmemesi üzerine, mesai arkadaşlarının ailesine haber verilmesiyle ortaya çıktı. Ailesi Özden'in sabah işe gitmek için evden ayrıldığını söyledi. Yakınlarının ve jandarmanın yaptığı araştırma sonucu Özden'in kullandığı otomobilin, Yardibi köyü ile Değirmenciuşağı köyünü birbirine bağlayan köprü girişinde baraj gölüne düştüğü belirlendi. Otomobilin barajdan çıkartılması ve sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA