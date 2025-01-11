Komşuları Kötü Koku Üzerine İhbar Etti: Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde komşuların kötü koku sebebiyle ihbar ettiği evde yaşlı adam ölü bulundu. Adamın yakınları ölüm haberinin ardından fenalık geçirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Komşuları Kötü Koku Üzerine İhbar Etti: Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Muzaffer Alakuş'un evinden gelen kötü koku nedeniyle apartman komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Alakuş'u hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde adamın günler önce hayatını kaybettiği belirlendi. Muzaffer Alakuş'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Muzaffer Alakuş'un ölüm haberini alan kızı fenalık geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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