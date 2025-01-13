CHP Lideri Özel İstanbul'a Gelecek: Nöbet Akpolat Bırakılıncaya Kadar Sürecek

CHP lideri Özgür Özel'in Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması üzerine İstanbul'a geleceği bildirildi. Özel'in saat 20.00'de bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

CHP Lideri Özel İstanbul'a Gelecek: Nöbet Akpolat Bırakılıncaya Kadar Sürecek

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün rüşvetle ihale süreçlerini organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da gözaltına alındı.

Gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’a gitme kararı aldı. Özel’in saat 20.00’de Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yapacağı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, CHP’nin ‘Demokrasi Nöbeti’ Akpolat serbest bırakılıncaya kadar sürecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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