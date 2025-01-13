DEM'in 'İmralı' Trafiği, İttifak Partileri ile Görüşülecek

DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bu hafta DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan İmralı Heyeti’nin yaptığı görüşmelerle ilgili bilgilendirmek için Kürt partileri, STK’lar, kanaat önderleri ve ittifak partileriyle görüşecek.

Görüşmeleri Ankara’da DEM Parti Genel Merkezi’nde eş genel başkanların yürütmesi bekleniyor.

Bu çerçevede Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Emekçi Hareket Partisi (EHP) ile görüşülecek. Eş Genel Başkanların yapacağı görüşmede hem bilgi aktarılacak hem süreçle ilgili fikirleri alınarak değerlendirme yapılacak.

Kaynak: ANKA