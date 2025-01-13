DEM Parti Heyeti İmralı'ya Hazırlanıyor! İkinci Görüşme İçin Geri Sayım... İşte Öne Çıkan Tarih

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözleriyle başlayan yeni sürecin ilk bölümü tamamlandı. İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından, DEM Parti heyeti Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerle görüşmeler yapmıştı. Bu görüşmelerde DEM Parti heyeti, Öcalan’ın mesajlarını parti temsilcilerine ileterek destek sürecin başarıya ulaşması için destek istemişti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPACAKLAR

Ardından Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan heyet, Edirne’de Selahattin Demirtaş’ı, Kandıra'da Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti. Bu ziyaretlerin ardından sürecin ilk bölümünü tamamlayan DEM Parti heyetinin birkaç gün içinde konuya ilişkin yapılan temaslara yönelik yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

İKİNCİ İMRALI GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Bu görüşmelerin ardından yaptıkları temaslara ilişkin değerlendirmelerini ve siyasi partilerin yaklaşımlarını derleyen DEM İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için tekrar İmralı ziyaretine hazırlanıyor.

Ziyarete ilişkin kulislerde 15 Ocak 2025 Çarşamba günü işaret edilirken, heyet temsilcileri “Henüz bize bildirilen bir tarih olmadı” şeklinde bilgi verdi.

AHMET TÜRK HEYETE KATILMAYABİLİR

Bu arada heyetin siyasi ziyaretlerinde bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, İmralı’ya gidecek kişiler arasında bulunmama ihtimali olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin bilgi veren DEM Parti yetkilileri, 82 yaşındaki Türk’ün zorlu İmralı yolculuğuna sağlığının el vermeyebileceği için heyete katılmayabileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi