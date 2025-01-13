Türkiye'ye Seslenip Cümleleriyle Meydan Okudular

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel burada yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini hatırlatarak, "Tayyip Erdoğan kendi döneminde İBB'nin birçok bürokratı yolsuzluktan yargılandı, Erdoğan emniyete dahi çağrılmadı. Herkes bilir ki bu kadar büyük bir yapıda yapılan ihalelere kim imza atıyorsa o mesuldür. O gün Tayyip Bey'e yapılmayan hukuksuzluğu bugün Tayyip Bey CHP'li belediye başkanlarına uyguluyor" dedi.

'23 YILDIZ ŞAFAK OPERASYONUNA UĞRAYAN AKP'Lİ GÖRDÜNÜZ MÜ?'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, bugüne kadar hiçbir AKP'li belediyenin 'şafak operasyonu' ile gözaltına alınmadığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"23 yıldır Şafak vakti operasyona uğrayan bir AKP'li belediye başkanı ya da herhangi bir yetkilisini gördünüz mü?

İstanbul'da 25 yıl İBB'yi yöneten ve onlarca yolsuzluğunu kamuyu zarara uğrattığını belgeli halde ortaya çıkarttığımız sorumlulara operasyon düzenlendiğini gördünüz mü? Tam aksine engellendi ve yıllardır İçişleri Bakanlığı'nda üstü kapatılarak durduruldu. AKP'li belediye başkanları çok muteber insanlar, tüm lekeler CHP'li belediye başkanlarında öyle mi?"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yeni bir haftaya başlarken iktidarın yeni yarattığı ve kendi yarattığı kirli bir gündemle meşgulüz. Rıza Akpolat'ın resmi ikametgahı polisler tarafından sert bir şekilde çalındı. Yaşlı annesi telaşlı bir şekilde kapıya koştu. 'Rıza Akpolat'ı almaya geldik' dediler. 'O babasının yanına gitti, orada bulabilirsiniz. Arayalı söyleyelim gelsin' Bu sefer Balıkesir'deki evine jandarmalar gitti ve bildiğiniz sahneler yaşandı.

Geçen hafta MHP'nin Osmaniye Belediye Başkanı 21 yıl hapis cezası aldı. Bir gün tutuklu kaldı. Sabit ikametgahı olduğu gerekçesiyle salıverildi. Şimdi Yargıtay aşaması bekleniyor. 21 yıl hapis cezası almış olan birisi sadece sabi ikametgah bildirdi diye serbest.

AKP'nin kıymetli seçmenlerine şunu hatırlatırım. FETÖ operasyonlarından sonra, bazı arkadaşlarımız yoruldu, istifa etsinler demişti. Kimi güle oynaya kimi ağlaya ağlaya istifa etmişti.

ERDOĞAN'IN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDEN ÖRNEK VERDİ

Kendi belediye başkanlarına 'istifa et kurtul' bizim belediye başkanlarımıza ihale yetkilisi olmadığı halde, Tayyip Erdoğan kendi döneminde İBB'nin birçok bürokratı yolsuzluktan yargılandı, Erdoğan emniyete dahi çağrılmadı. Herkes bilir ki bu kadar büyük bir yapıda yapılan ihalelere kim imza atıyorsa o mesuldür. O gün Tayyip Bey'e yapılmayan hukuksuzluğu bugün Tayyip Bey CHP'li belediye başkanlarına uyguluyor. Çağırdınız da gelmedi mi? Evi aramalar, belediyeyi aramalar. Operasyon BELTAŞ'ın bir ihalesi için ve belediye başkanının evini arıyor. Göstermelik de olsa. Bu bir siyasi operasyon ve Rıza Akpolat'ın şahsında partimizin kurumsal kimliğini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

Millete ‘sen seçtin ama aslında bunlar ihaleye fesat karıştırmış’ diyorlar. Suçu olan biri varsa yargılarsın cezasını verirsin. Ama bu işin Rıza Akpolat’la ne alakası var.

Hala millet ne diyor anlamadınız mı? Burası bir sirk. Herkes verilen rolü oynayacak, sirkin yöneticisi de Erdoğan. Kendisini sirk yöneticisi sanan varsa biz onun sirkinin oyuncusu değiliz. Biz milletin görevini yapan kamu görevlisiyiz. Devlet içinde ikilik, çifte standart olmaz. Kendi kurdukları yapılarda, bakanın kocasının bulaştıkları ortada, oralarda tık yok. Dönüyorlar buralarda sabah 4.30'da kapı kırıp algı yapmaya çalışıyorlar. Çünkü onlara verilen talimat 'suçluymuş gibi götür.' Bu kabul edebileceğimiz bir mesele değildir.

Sevilen birinin itibarını bu yolla düşürmeyi kendine kar sayıyorsan sen zaten bitmiş tükenmişsin. Bu yapılanlar FETÖ yöntemidir. O FETÖ talimatıyla kapıları kırarcasına çalan FETÖ amirler nerde. Biri 19 yılla şurada yatıyor kimisi de yurt dışına kaçtı, sıçan gibi. Herkes aklını başına alacak, bu işler doğru işler değil. CHP'li belediyeler niye şafak operasyonlarla muhatap oluyor. CHP Türkiye'nin 1. partisi. Hazmedemediği bu. Bu sefer ne oldu? Sen yenildin CHP kazandı. Sana verilince yetki baş tacı, verilmeyince, 31 Mart'ta 12 bin küsur oyla seçilen başkanın aldığı yetkiyi hor gördün, haziranın sonunu zor gördün. Ne oldu Başkan 806 bin oyla seçildi. Hala anlamıyor musunuz? Milletin dediğine isyan darbecinin işidir.

Buradan açıkça söylemek istiyorum. Bu tip saldırılara pabuç bırakmayacağız. Kol kola el ele omuz omuza sandığa doğru yürüyoruz. Son yerel seçimin birinci partisi emin olun gelecek ve kurulacak sandıkta da iktidar partisi olacak.

'SALON SİYASETÇİSİNE DÖNDÜNÜZ'

Buradan Erdoğan'a şu çağrımı yapmak isterim. Bir salon siyasetçisine döndünüz. Atadıklarınızın alkışıyla güç bulamazsınız. Şimdi de mahkeme salonlarında bizim moralimizi bozmaya çalışıyorsunuz bu çaba daha da beyhude. Muzaffer kahraman edalarıyla gezerken seçim mağlubusunuz. İnsanların önüne çıkamıyorsun. O zaman sandıktan kaçma el mi yaman bey mi yaman? Milet sana mı hak veriyor bize mi hak veriyor. Yaptığın kumpaslar sana mı yarıyor görelim. Millet senden memnuniyetsizliğini 31'inde de söyledi, belediyelerimizden memnuniyetini de... Önündeki anket bizden üç puan ileri biliyorum. Bizde 58 çıkan anket 61 çıkmış biliyorum.

Kesinleşmeden görevden almak olmaz. Kesinleşmeden yerine vekil bakacaksa millet kime en çok yetki verdiyse oradan seçilir. Akdeniz Belediyesi’nin de hakkında yapılan tüm bilgilendirmeler sanki suç kesinleşmiş gibi.

'BALTALARINIZI BIRAKIN AĞZINIZLA KONUŞUN'

Devlet Bey barış yazmış. Geçmişte barış diyen herkese terör sevicisi diyen bir akıl ilk kez barış dedi. Barış dediğiniz muhalefet partisinin belediye başkanına düşman hukuku uygulanması da barış masasına oturulurken silah çekmek demektir. AK Parti hem barış diyor hem balta çekiyor. BU doğru değildi. O baltayı ellerinden bıraksınlar ağızlarıyla konuşsunlar.

İhalede sorumluluğu olmayan birisi 48 kişinin ifadesi alınana kadar içeride mi tutulacak? Günü geldiğinde halen daha resmi bir işleme muhatapsa o kısmına da katılır. Tayyip Bey bir kere bile ifadeye gitmemişken Rıza Akpolat'ı tutup da hakim savcı karşısına sevk edecek halleri yok. O zaman Türkiye'de bir tane belediye başkanı kalmaz. Biz Rıza beyi ikindi olmadan görevine bekliyoruz. Öyle güneş falan batmadan.

Kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı beni aradı; 'Benim ile sayın Cumhurbaşkanı görüşme yapacakmış ne dersiniz?' dedi. 'Gidin, dönüşte görüşürüz' dedim. Sen başarılısın, o ilçeyi nasıl aldın, şubat ayında kongrem var bize katılır mısın?' Devletin başına, bir partinin öz evladı belediye başkanının yapacağım kongrede bana katılır mısın, senin önünü açarım, tertemiz adamsın ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar diye tehdit yapmalar. Yakışıyor mu ya? Orada onu yapan, burada bunu yaptırıyor. İşte size tükenmişliğin resmi; Recep Tayyip Erdoğan"

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Beşiktaş Belediyemize ihaleye fesat suçlaması yapılıyorsa uygulamanın başka türlü olması lazım. Niçin belediye başkanımız Rıza Akpolat’ı gözaltına alıyorsunuz? İhale ve harcama yetkilisi birim amirler, belediye başkan yardımcıları, daire başkanlarıdır.

Varsa sıkıntılı bir durum bu insanlar savcılığa davet edilir onlar da koşa koşa gider. 23 yıldır Şafak vakti operasyona uğrayan bir AKP'li belediye başkanı ya da herhangi bir yetkilisini gördünüz mü?

İstanbul'da 25 yıl İBB'yi yöneten ve onlarca yolsuzluğunu kamuyu zarara uğrattığını belgeli halde ortaya çıkarttığımız sorumlulara operasyon düzenlendiğini gördünüz mü? Tam aksine engellendi ve yıllardır İçişleri Bakanlığı'nda üstü kapatılarak durduruldu. AKP'li belediye başkanları çok muteber insanlar, tüm lekeler CHP'li belediye başkanlarında öyle mi? Bunlar bir de hala partilerinin önünde 'adalet' ismini saklıyorlar. Bu muamele milletin iradesine yaptığını müdahaledir.

Esenyurt’ta bu sabah yapılan operasyona bu şirket gösteriliyor ise, İBB’nin iştiraklerine uzanacak bir plan yapıyorsunuz Türkiye’nin bilmesi gerkeneler var. Söz konusu şirket sadece CHP belediyelerinden ihale almamıştır. Bu şirket aralarında Yargıtay, TBMM, THY çok sayıda kamu hastanesi, çok sayıda üniversite gibi onlarca kamu kuruluşu ve AKP belediyesinden de ihale almıştır. Kafanızda başka işler var ise buradan söylüyorum, cesaretinizi sınıyorum. TBMM için de aynı uygulamayı yapacak mısınız? Bu şirketlerin ihale dosyalarını İBB’den istediniz. Aynı şekilde Yargıtay’dan TBMM’den THY’den ya da Trabzon BB’den de ihale dosyalarını istediniz ve inceleme başlattınız mı?

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Sayın Cumhurbaşkanım. Gönderdiğiniz başsavcı beye bir sorun. Bu şirketin devlet kurumlarından aldığı ihaleleri de inceleyecekler mi? Öyle olmalı, çünkü şahsa suç örgütü lideri diyor savcılarınız. Ve iltisaklı bulduğu iki belediyenin Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat ve Esenyurt’tan da memurları gözaltına alıyor hem de şafak operasyonuyla.

Yine devlet kurumlarından da iş alan bu kişiyi, o devlet kurumlarında ona işi veren o kurumların en başındaki insanları aynı şekilde işe alacak mı?

Belediye başkanı ihale yetkilisi değildir. İBB'de görev yaptınız ve sizin döneminizde pek çok yöneticinin ihaleye fesat iddiasıyla hakim karşısına çıktığını iyi biliyorsunuz. Arkadaşlarınızın bir kısmı hala yanınızda görev yapıyor. Ama siz çıkmadınız. Neden? Çünkü yasa belli.

Siz böyle yapıyorsunuz şimdi bugünkü uygulamadan sonra sizin bir kısım siyasileriniz dahi hadsizlik yapıyor, dillerine adaletsiz duyguları pelesenk yapıyor. İstanbul operasyonlarının gayesi bellidir e nettir. Milletin beğeni ve takdirini toplayan CHP'li belediyeleri algı operasyonlarıyla karalamak, itibarsız hale getirerek o insanları lekelemek. Anketlerde de yenik düştüklerini gördükçe intikam hırsları artmakta.

'ALİ CENGİZ OYUNLARI BİZE SÖKMEZ'

Ne yaparsanız yapın bu milletin gözünde de kalbinde de yer etmeye, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İlk seçimde sizi oradan indirmeye kadir olduğumuzu göreceksiniz. Bu Ali Cengiz oyunları bize sökmedi sökmeyecek.

Türkiye'de bu antidemokratik uygulamalar olduğu müddetçe bu ülkede iş dünyası olarak ne büyüyeceksiniz ne de dünyadaki rakiplerinizi geçmeniz mümkün. Hep küçüleceksiniz. Çünkü hukukun olmadığı yer güvenli değildir. Oraya sermaye gelmez. Bugün yapılan bu kötülükler, bize değil bütün ülkemize zarar veriyor. Güven yoksa inanın orada hiçbir şey yoktur.

Kaynak: Haber Merkezi