Eski HDP Milletvekili Leyla Güven'den 'Süreç' Açıklaması

DEM Parti'nin İmralı Heyetinin ziyaret ettiği eski HDP milletvekili Leyla Güven yaptığı açıklamayla sürece destek verdiğini ifade etti.

DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Sincan Cezaevi'nde Leyla Güven'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Güven yazılı bir açıklama yayımladı:

"Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için yıllardır muhatap arayan Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın iğne ucu kadar bir ışık olsa da bu sorunu çözmek istediğini her fırsatta dile getirdiği biliniyor.

Kürt halkı tarafından baş müzakereci olarak tanımlanan Sayın Öcalan’ın ortaya koyacağı her türlü çözüm önerisinin başta kadınlar olmak üzere tüm halkımız tarafından sahiplenileceği gerçeği bilinmelidir.

Sayın Abdullah Öcalan, İmralı’da mutlak tecrit ve izolasyon koşullarında 26 yıldır halkların eşitliği, özgürlüğü ve barışı için destansı bir direniş sergilemektedir. O nedenle bugün milyonların gözü, kulağı Sayın Öcalan’ın ortaya koyacağı çözüm perspektifindedir.

Kürt halkının özgürlük mücadelesinde 50 yıldır yaşanan çatışmalı sürece rağmen Sayın Öcalan’ın özgür yaşam ve yeni toplumsal sözleşme perspektif ve önerileri başta kadın devrimi olmak üzere Kürt halkının özgürleşmesi ve demokratikleşme yolunda pek çok kazanıma yol açmıştır.

Orta Doğu’nun çok kimlikli, kültürlü yapısını göz önünde bulundurduğumuzda Sayın Öcalan’dan gelecek çözüm perspektifinin Ortadoğu barışına da büyük katkı sunacağı tartışılmazdır.

Biz politik kadın tutsaklar olarak da Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın Kürt sorununun demokratik, barışçıl ve özgürlükçü çözümüne yönelik çabasına cevap olabilmek için çok ciddi bir pratiğin içinde olacağız. Bu sürece amasız fakatsız katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

Kürt halkı, bu sorunun yeni yüzyıla havale edilmeden çözümünden yanadır. Bu nedenle bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Sayın Abdullah Öcalan’ın öğretisi ile aydınlanan halkımızın her bir ferdinin de bu süreci güçlü bir sahiplenme ile karşılayacağına yürekten inanıyorum.

Çok da uzak olmayan bir zamanda Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan ile birlikte Diyarbakır surlarında barış halayları çekme umuduyla halkımızı saygıyla selamlıyorum.

Leyla Güven

13 Ocak 2025"

Kaynak: Haber Merkezi