CHP'den Flaş Çağrı: Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınması Sonrası Harekete Geçtiler

Cumhuriyet Halk Partisi, Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında belediye başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saat 15.00'te Beşiktaş Belediyesi önünde toplanma çağrısında bulundu.

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CHP'den Flaş Çağrı: Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınması Sonrası Harekete Geçtiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün (13 Ocak Pazartesi) Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından belediye binası önünde toplanma çağrısında bulundu.

SAAT 3'TE BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ÖNÜNDE TOPLANILACAK

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşları saat 15.00’te Beşiktaş Belediyesi önüne davet etti.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a yönelik itibar suikastine karşı, adalete ve Beşiktaş halkının iradesine sahip çıkmak için 15.00'da Beşiktaş Belediyesi önünde bir araya geliyoruz.

Omuz omuza olacağız.

Bu karanlık günlerden birlikte kurtulacağız!”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ihale yolsuzluğu' soruşturması kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında tutuklanarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer alıyor.

İstanbul'da "bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının" tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetildiği iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Öncelikle İstanbul’daki evi aranan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balıkesir'in Edremit İlçesine bağlı Narlı mahallesinde jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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