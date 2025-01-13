Özgür Özel Tarih Verdi, 'Sivil Arabayla Alıp Saray'a Götürdüler' Dedi: Kim Bu CHP'li Başkan?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkez’inde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında olduğu 47 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulunurken, çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta CHP’li bir belediye başkanını transfer etmek için özel araçla aldırdığını öne süren Özel, söz konusu ismi ‘başarılı’ ve ‘CHP’nin öz evladı’ sözleriyle tanımladı.

Söz konusu olayı, “Bir belediye başkanım, başarılı bir belediye başkanım bir büyükşehrin ilçe belediye başkanı, kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı yana yakıla beni arıyor. 'Sayın Cumhurbaşkanı benimle özel bir görüşme yapacakmış. Ne dersiniz Sayın Genel Başkanım?'

Dedim ki 'Cumhurbaşkanı belediye başkanını çağırıyorsa bu devletin bir işidir. Mutlaka ya ilçeniz için önemli bir mesele, bilmeniz gereken bir iş vardır... Gidin, dönüşte görüşürüz.'” İfadeleriyle anlatan Özel, söz konusu belediye başkanına Erdoğan tarafından AKP’ye katılma teklifi yapıldığını iddia etti.

'YAKIŞIYOR MU YA?'

Özel, konuya ilişkin açıklamalarında şöyle tepki gösterdi:

“Ya devletin başına, bir partinin öz evladı bir belediye başkanına 'Yapacağım kongrede bana katılır mısın? Senin önünü açarım. Şunu yaparım bunu yaparım...' Bir de parantez içinde 'Tertemiz adamsın, ondan çağırıyorum... Aman leke çalarlar Allah korusun' diye tehdit yapmalar. Bir de sivil arabayla aldırmalar, Saray'a götürmeler. Yakışıyor mu ya? Orada onu yapan burada bunu yaptırıyor işte. İşte size tükenmişliğin resmi; Tayyip Erdoğan.”

Açıklamalarında, iktidar cephesinin CHP’den ‘yaprak kopartamayacağını” vurgulayan Özel, “Tayyip Erdoğan'a şunu söylüyorum; bu hallere düşeceksen... Kendini düşürdüğün her halden milletin haberi olacak. Sen yapmaya utanmıyorsan ben anlatmaya utanmam” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi