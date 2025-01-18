Şanlıurfa'da Kan Donduran Olay! Acil Doktoru İstismar Dedi! İlk Bulgular Boğulma

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra boğularak öldürüldüğü iddiaları Türkiye gündemine hızla düştü. Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre iddialar sonrası Harran Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, ilk etapta Şanlıurfa’da Cumhuriyet Savcısı gözetimindeki adli tıp heyeti tarafından ceset üzerinde otopsi incelemesi yapıldı.

ADLİ TIP İNCELEMESİNDEN ÇIKAN BULGULAR

Adli tıp incelemesi sonucunda şu tespitlere yer verildi:

Vücutta kemik kırığı saptanmadığı,

Genital ve anal bölge muayenesinde; akut travmatik lezyon olmadığı,

Bu bölgede cinsel saldırıya dair bir emare tespit edilmediği,

Soluk borusu ve her iki ana bronşta ise mide içeriği bulunduğu

5 yaşındaki çocuktan alınan doku örnekleri detaylı inceleme için Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi ve ayrıntılı adli tıp raporu istendi. Kesin ölüm nedeni Diyarbakır adli tıptan gelecek rapora göre belirlenecek.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Valiliği de sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Harran İlçemize bağlı Oğulcuk Mahallesinde 15 Ocak 2025 günü, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine getirilen altı yaşındaki M.N.B isimli çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.

Harran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde, ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi