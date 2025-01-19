Mansur Yavaş: Gazze'de Ateşkes Olumlu Ancak Hesap Vermeleri Şart

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada yaşanılanların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini söyledi. Ateşkesin sağlanmasının olumlu olduğunu ifade eden Yavaş, "Bu gelişmeler Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı zulmü ve insan hakları ihlallerini gölgede bırakmamalıdır. Ateşkesin sağlanması memnuniyet vericidir, ancak yeterli değildir." dedi.

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Mansur Yavaş: Gazze'de Ateşkes Olumlu Ancak Hesap Vermeleri Şart

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Yavaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes kapsamında, ilk aşamada bazı kadın rehinelerin serbest bırakılması ve Filistinli mahkumların salıverilmesi olumlu bir adımdır. Ancak, bu gelişmeler Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı zulmü ve insan hakları ihlallerini gölgede bırakmamalıdır. Ateşkesin sağlanması memnuniyet vericidir, ancak yeterli değildir. Filistin’de masumların yaşamını yitirmesi, Filistin tarihinin en büyük yıkımlarından birinin yaşanmasına, çocukların yetim kalmasına ve halkın yerinden edilmesine yol açanların mutlaka hesap vermesi gerekmektedir."

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Kaynak: ANKA

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