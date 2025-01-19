Ormanlık Alanda Korkunç Cinayet
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda 35 yaşındaki İsa Turgut dili ve kulakları kesilmiş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Turgut yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Turgut'un başına baltayla vurulduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde de kesikler olduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Suadiye mahallesinde akşam saatlerinde 35 yaşındaki İsa Turgut korkunç bir cinayete kurban gitti. Okçapınar mevkiinde dili ve kulakları kesilmiş halde bulunan 35 yaşındaki İsa Turgut, özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turgut'un yakınları da hastaneye akın etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
İsa Turgut'un başına baltayla vurulduğu, vücudunun bazı yerlerinde de kesikler olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri İsa Turgut'un bulunduğu ormanlık alanda olay yeri incelemesi yaptı. Cumhuriyet Savcısı hastaneye gelerek soruşturmayı yürüttü. Jandarma, zanlı veya zanlıların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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