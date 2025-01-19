İstanbul'da Sokak Ortasında Cinayet! Saldırgan Kayıplara Karıştı

Esenyurt’taki bir oto yıkamacıda iki kişi arasında kavga yaşandı. Birinin silahını çıkarıp ateş ettiği olayda bir kişi vurularak öldürülürken polis, kaçan saldırganı arıyor.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Sokak Ortasında Cinayet! Saldırgan Kayıplara Karıştı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 355. Sokak üzerinde bulunan oto yıkamacıda dün akşam bir kavga meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan şahıslardan biri silahını çıkararak diğerine ateş etti. Silahla vurulan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vurulan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

İstanbul'da Sokak Ortasında Cinayet! Saldırgan Kayıplara Karıştı - Resim : 1

BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, saldırıda kullanılan silaha ait boş kovanın kanalizasyonda olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da Silahlı Saldırı! 1 Kişi YaralandıSakarya'da Silahlı Saldırı! 1 Kişi YaralandıGüncel
Ortalık Savaş Alanına Döndü: 1 Kadın VurulduOrtalık Savaş Alanına Döndü: 1 Kadın VurulduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Esenyurt Silah
Son Güncelleme:
Gıda Skandalı Çığırından Çıktı! 70 Dosya Daha Bakanlıkta 70 Dosya Daha Bakanlıkta
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı! Hem Sağanak Hem de Kar Geliyor Hem Sağanak Hem de Kar Geliyor
Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz
Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı! Hem Sağanak Hem de Kar Geliyor Hem Sağanak Hem de Kar Geliyor
Fenerbahçe 68 Maç Sonra Yenildi Fenerbahçe 68 Maç Sonra Yenildi
Adıyaman'da Canlı Bomba Alarmı Adıyaman'da Canlı Bomba Alarmı
TikTok ABD'de Resmen Erişime Kapatıldı: Hükümete Tepki Yağıyor TikTok ABD'de Resmen Erişime Kapatıldı
Hrant Dink'in Katledilişinin Üzerinden 18 Yıl Geçti... Dava Sürecinde Neler Yaşandı? Hrant Dink'in Katledilişinin Üzerinden 18 Yıl Geçti...