İstanbul'da Sokak Ortasında Cinayet! Saldırgan Kayıplara Karıştı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 355. Sokak üzerinde bulunan oto yıkamacıda dün akşam bir kavga meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan şahıslardan biri silahını çıkararak diğerine ateş etti. Silahla vurulan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vurulan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, saldırıda kullanılan silaha ait boş kovanın kanalizasyonda olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA