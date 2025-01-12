Ortalık Savaş Alanına Döndü: 1 Kadın Vuruldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Silahlı kavga sırasında bir kadın yaralandı.

Ortalık Savaş Alanına Döndü: 1 Kadın Vuruldu

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çelik Caddesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada M.V. (40) adlı kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

Korku dolu anlarda silahlı şahıslar birbirini kovalayarak peş peşe ateş etti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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