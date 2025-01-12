Kuyumcu Hırsızları Metruk Evde Yakalandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kuyumcu hırsızları 20 kilogram altın çalmıştı. Şüpheliler, 15 saatlik çalışma sonucu saklandıkları metruk bir evde yakalandı. 3 soyguncu ve onlara gözcülük eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kuyumcu Hırsızları Metruk Evde Yakalandı

Olay, 10 Ocak’ta saat 17.30 sıralarında Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi’ndeki Ata İş Merkezi'nde meydana geldi. İş merkezine gelen yüzü kar maskeli 3 kişi, tabanca ile kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcu çalışanlarına tabanca çeken soyguncular, cep telefonlarını toplayıp, çalışanların 'kırmızı alarm' tuşuna da basmalarını engelledi. Soyguncular, vitrinde bulunan 20 kilogram altını çantaya doldurdu. 'Kasayı açın' diyen soyguncular, çalışanlar direnince iş yerinden çıkıp kaçtı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

SOYGUNCULAR YAKALANDI

Polisin çalışması sonucu soyguncuların, Rıza Ç. (20) ve Cemal Polat Ç. (21) kardeşler ile Emre Ü. (19) olduğu tespit edildi. R.K.’nin (33) de soygun sırasında gözcülük yaptığı saptandı. Şüpheliler, 15 saatlik çalışma sonucu dün, saklandıkları metruk bir evde yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları 20 kilogram altın da polis tarafından ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, Safranbolu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA

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