Bodrum'da Hamsi Festivali: 3 Ton Dağıtıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Hamsi Festivali düzenlendi. Katılımcılara 3 ton balık ikram edildi.

Bodrum'da Hamsi Festivali: 3 Ton Dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince, İskele Meydanı'nda festival düzenlendi.

Hamsi yemek isteyen vatandaşlar alanda uzun kuyruklar oluşturdu. Meydanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

Karadenizli şarkıcıların sahne aldığı, vatandaşların horon oynadığı ve folklor gösterilerinin sahnelendiği festivalde, katılımcılara 3 ton ekmek arası hamsi dağıtıldı.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik, etkinliğe katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.

Derneğin sözcüsü Yener Çelik ise geleneksel olarak düzenledikleri festivale katılımdan memnun olduklarını, yöresel ürünleri, gelenek ve görenekleri yeni nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Festivale, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Uçuşlar Durdu, Binlerce Dilek Feneri Gökyüzüne BırakıldıUçuşlar Durdu, Binlerce Dilek Feneri Gökyüzüne BırakıldıDünya

Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'ne Geri SayımAyvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'ne Geri SayımKültür - Sanat

Kaynak: AA

Kekin Kabarması İçin Eklenmesi Gereken Malzeme: Daha İyi Pişiyor Kekin Kabarması İçin Eklenmesi Gereken Malzeme: Daha İyi Pişiyor
En Uzun Süre Vize Veren Ülkeler Belli Oldu Uzun Süre Vize Veren Ülkeler Belli Oldu
AFAD İlk Verileri Paylaştı! Karadeniz'de Şiddetli Deprem Karadeniz'de Şiddetli Deprem
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Telefon Diplomasisi: Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü ﻿Bakan Fidan, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü