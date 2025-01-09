Bursa’da Karı Koca Birbirine Girdi! Biri Bıçakla, Diğeri Tencereyle Saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Vahide Ö. (52) ile eşi Maşallah Ö. (54) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Vahide Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve kolundan yaraladı. Maşallah Ö. ise mutfağa giderek aldığı tencereyle eşinin başına vurdu.

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Olay, sabah saat 10.00 civarında Huzur Mahallesi 2. Sokak’taki bir evde meydana geldi. Gürültüyü duyan komşular durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kavgayı sonlandırdıktan sonra yaralanan çifti İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavilerinin ardından her iki taraf, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa’da Karı Koca Birbirine Girdi! Biri Bıçakla, Diğeri Tencereyle Saldırdı - Resim : 1

'BAŞIMDA SİLAHLA BEKLİYOR'

Hastaneden çıkarken eşini gören Vahide Ö., "Bunu benimle getirmeyin, evde silahla başımda bekliyor" diyerek tepki gösterdi. Polis merkezine aynı araçla götürülen çiftin birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Bursa’da Karı Koca Birbirine Girdi! Biri Bıçakla, Diğeri Tencereyle Saldırdı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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