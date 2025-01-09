Bursa’da Karı Koca Birbirine Girdi! Biri Bıçakla, Diğeri Tencereyle Saldırdı

Olay, sabah saat 10.00 civarında Huzur Mahallesi 2. Sokak’taki bir evde meydana geldi. Gürültüyü duyan komşular durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kavgayı sonlandırdıktan sonra yaralanan çifti İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavilerinin ardından her iki taraf, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'BAŞIMDA SİLAHLA BEKLİYOR'

Hastaneden çıkarken eşini gören Vahide Ö., "Bunu benimle getirmeyin, evde silahla başımda bekliyor" diyerek tepki gösterdi. Polis merkezine aynı araçla götürülen çiftin birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Kaynak: DHA