Lise Bahçesinde Dehşet: Arkadaşını Bıçakladı

Kocaeli'de bir lisenin bahçesinde öğrenciler kavgaya tutuştu. 16 yaşındaki bir çocuk, arkadaşını bacağından bıçakladı.

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Lise Bahçesinde Dehşet: Arkadaşını Bıçakladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler M.A. (16) ile Ö.S. (16) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.A. bıçakla bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ö.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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