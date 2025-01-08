Zonguldak'ta Yangın Paniği: Alevler Bir Anda Tüm Evi Sardı, Kendilerini Dışarı Zor Attılar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin çatısında başlayan yangın bir anda tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürürken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanma ve can kaybı olmadığı aktarıldı.

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Zonguldak'ta Yangın Paniği: Alevler Bir Anda Tüm Evi Sardı, Kendilerini Dışarı Zor Attılar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde akşam saatlerinde Şeref K.'ye ait evin çatısında başlayan yangın bir anda tüm evi sardı. Yangını fark eden ev halkı kendilerini dışarı atarak hemen acil yardım hattını aradı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden ve çevre evlere sıçramadan söndürdü. Olayda yaralanma ve can kaybı olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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