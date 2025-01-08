Evden Çıkanlar Görenleri Şaşırttı! Tam 10 Kamyon…

Mersin’in Toroslar ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı bir adamın ailesi, babalarının atık ve çöp biriktirdiğini belirterek belediyeden yardım talebinde bulundu. Belediye ekipleri, istek üzerine yaşlı adamın yaşadığı Osmaniye Mahallesi’ndeki eve gitti.

10 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Evde uzun süredir biriktirilen çöp yığınları, kamyonlara yüklenerek imha edildi. Evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, olaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Halkımızın sağlığı ve huzuru bizim önceliğimizdir. Gelen şikayet üzerine ekiplerimiz derhal harekete geçti. Çöp evde gerçekleştirdiğimiz temizlik ve ilaçlama çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin yaşadığı olumsuzlukları gidermiş olduk.

Kaynak: DHA