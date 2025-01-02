Tekirdağ'da Liselilerden Meydan Muharebesi
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde lise öğrencilerinin tekmeli, yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgayı araya girenler sonlandırırken, öğrenciler okul önünden ayrıldı.
Olay, 30 Aralık 2024’te Prof. Dr. Aziz Sancar Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.
Okul çıkışı iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga diğer öğrencilerin de katılmasıyla büyüdü. Bir süre devam eden kavga, araya girenler tarafından önlendi.
TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI
Şikayetçi olmayan taraflar, okul önünden ayrıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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