Tekmeli Yumruklu Saldırıdan Jandarma Kurtardı

Kocaeli Kartepe'de 4 kişi, bir vatandaşı yumruk ve tekmelerle darp etti. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekmeli Yumruklu Saldırıdan Jandarma Kurtardı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle 4 kişi bir kişiye tekme ve yumuklarla saldırdı. Şahıs yere düşmesine rağmen saldırganlar yumruk atmaya devam etti. Durumu fark eden jandarma ekibi kavgayı ayırdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

4 kişinin bir kişiye saldırdığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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