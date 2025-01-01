Tekmeli Yumruklu Saldırıdan Jandarma Kurtardı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle 4 kişi bir kişiye tekme ve yumuklarla saldırdı. Şahıs yere düşmesine rağmen saldırganlar yumruk atmaya devam etti. Durumu fark eden jandarma ekibi kavgayı ayırdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

4 kişinin bir kişiye saldırdığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA