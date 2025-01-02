Kahramanmaraş'ta Market Yangını, Depoda Büyük Hasar Oluştu

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın 2. katındaki market deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyüyen yangın panik yaratırken, kısa süre sonra itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü depoda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

“DOĞALGAZ VANALARINI KAPATIP DIŞARI ÇIKTIM”

Deponun üst katında oturan Yunus Fedakar, yangına ilişkin “Patlama sesleri duydum. Ben o sırada evdeydim ve doğalgaz vanalarını kapatıp dışarı çıktım. İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü” açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA