Kahramanmaraş'ta Market Yangını, Depoda Büyük Hasar Oluştu

Kahramanmaraş’ta 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan market deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Büyük panik yaratan yangın sonrasında depoda büyük hasar meydana geldi.

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Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın 2. katındaki market deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta Market Yangını, Depoda Büyük Hasar Oluştu - Resim : 1

Büyüyen yangın panik yaratırken, kısa süre sonra itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü depoda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta Market Yangını, Depoda Büyük Hasar Oluştu - Resim : 2

“DOĞALGAZ VANALARINI KAPATIP DIŞARI ÇIKTIM”

Deponun üst katında oturan Yunus Fedakar, yangına ilişkin “Patlama sesleri duydum. Ben o sırada evdeydim ve doğalgaz vanalarını kapatıp dışarı çıktım. İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü” açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

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