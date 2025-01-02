Samsun'da Erkek Şiddeti: Boşanma Aşamasındaki Eşini 5 Yerinden Bıçakladı

Kadın cinayetleri ve erkek şiddeti, Türkiye'nin en can alıcı gündemlerinin başında. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun (KCDP) verileri ise bu acı gerçeği en net haliyle ortaya koyuyor. 2024'ün sonuna geldiğimiz bugünlerde KCDP'nin verilerine göre, son 14 yılda en çok kadın cinayeti ekim ayında işlendi. Kadına şiddet ise her geçen gün artmaya devam ediyor. Bir erkek şiddeti haberi de Samsun'dan geldi.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Samsun 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cemil Engizli Sokak'ta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu, çocuğundan evin anahtarlarını alıp, boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu'nun evine gitti.

Burada bir süre bekleyen Birol Ordulu, geldiğinde eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Birol Ordulu, eşi Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçakla yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Muradiye Ordulu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA