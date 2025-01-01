Yılbaşı Gecesi Tekme Tokat Kavgaya Tutuştular

Konya'da yılbaşı kutlamaları sırasında iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekme tokat yaşanan kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Yılbaşı Gecesi Tekme Tokat Kavgaya Tutuştular

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, yılbaşı kutlamaları sırasında 2 grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine tekme tokat saldırdı. İki grubun arasındaki kavga çevredekilerin müdahalesi ile son bulurken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iki grup arasında çıkan kavga ve çevredeki vatandaşların kavga edenleri ayırması yer alıyor.

Kaynak: İHA

Tekmeli Yumruklu Saldırıdan Jandarma Kurtardı Tekmeli Yumruklu Saldırıdan Jandarma Kurtardı
Sabah Kahvaltıda Yumurta Yerken 2 Kez Düşünün... Sabah Kahvaltıda Yumurta Yerken 2 Kez Düşünün...
Banyodaki Nem ve Küfü Anında Yok Ediyor! Sadece Bir Avuç Yetiyor Banyodaki Nem ve Küfü Anında Yok Ediyor! Sadece Bir Avuç Yetiyor
Seyir Halindeki Araç Küle Döndü Seyir Halindeki Araç Küle Döndü