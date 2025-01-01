Seyir Halindeki Araç Küle Döndü

Siirt'in Barış Mahallesi'nde seyir halindeki bir hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Seyir Halindeki Araç Küle Döndü

Siirt'te Barış Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen seyir halindeki hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracı yolun kenarında durduran sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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