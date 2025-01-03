17 Yaşındaki Stajyer Öğrenci Metrelerce Yüksekten Düştü: Durumu Ağır

Tekirdağ'da bir inşaatta stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki lise öğrencisi 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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17 Yaşındaki Stajyer Öğrenci Metrelerce Yüksekten Düştü: Durumu Ağır

Tekirdağ Kapaklı'da bir lisede elektrik bölümü öğrencisi olan ve stajyer olarak bir iş merkezi inşaatında çalışan A.K., dengesini kaybederek asma kattan beton zemine düştü. Olayın ardından inşaat çalışanlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

17 Yaşındaki Stajyer Öğrenci Metrelerce Yüksekten Düştü: Durumu Ağır - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan ve bilinci kapalı halde bulunan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri inşaatta detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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