Balkondan Hava Ateş Açan Şahsın Evinden Cephanelik Çıktı

Olay, Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin balkonundan ateş açıldığı ihbarı üzerine düğmeye bastı.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, balkondan ateş eden kişinin S.Y. (44) olduğu tespit edildi. S.Y.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 46 adet kurusıkı fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet tüfek fişeği, 1 adet havalı tüfek ve 2 kutu havai fişek ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA