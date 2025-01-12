Balkondan Hava Ateş Açan Şahsın Evinden Cephanelik Çıktı

Samsun'da balkondan silahla havaya ateş açan şahsın evi cephaneliği aratmadı. Yapılan operasyon kapsamında çok sayıda silah ele geçirildi.

Balkondan Hava Ateş Açan Şahsın Evinden Cephanelik Çıktı

Olay, Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin balkonundan ateş açıldığı ihbarı üzerine düğmeye bastı.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, balkondan ateş eden kişinin S.Y. (44) olduğu tespit edildi. S.Y.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 46 adet kurusıkı fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet tüfek fişeği, 1 adet havalı tüfek ve 2 kutu havai fişek ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. gözaltına alındı.

Bursa'da 750 Yıllık Safkan Danalar Canice KatledildiBursa'da 750 Yıllık Safkan Danalar Canice KatledildiGüncel
Kereste Fabrikasını Silahla Basmıştı! Saldırgan YakalandıKereste Fabrikasını Silahla Basmıştı! Saldırgan YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Silah
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Telefon Diplomasisi: Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü ﻿Bakan Fidan, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü
Kuyumcu Hırsızları Metruk Evde Yakalandı Kuyumcu Hırsızları Metruk Evde Yakalandı
Aspiratör Filtresindeki Kalıplaşmış Yağlara Kesin Çözüm! 30 Saniyede Kökünü Kurutuyor Aspiratör Filtresindeki Kalıplaşmış Yağlara Kesin Çözüm! 30 Saniyede Kökünü Kurutuyor
Yapı Kredi Bankası’ndan Dev Ödeme! SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yararlanacak Yapı Kredi Bankası’ndan Dev Ödeme! SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yararlanacak
AFAD İlk Verileri Paylaştı! Karadeniz'de Şiddetli Deprem Karadeniz'de Şiddetli Deprem
Bodrum'da Hamsi Festivali: 3 Ton Dağıtıldı Bodrum'da Hamsi Festivali: 3 Ton Dağıtıldı