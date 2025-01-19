Batman'da Petrol Kuyusundaki Yangın Söndürüldü

Batman Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol arama noktasında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yangında ölen ya da yaranan olmadı.

Batman'da Petrol Kuyusundaki Yangın Söndürüldü

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında yer alan Batı Raman yolunda 156 numaralı petrol kuyusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.

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Kaynak: İHA

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