Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında yakalama kararı verilirken, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmayla ilgili sabah 09.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 39 kişinin ifadeleri akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişiyi tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması istendi.

Sevkle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın, 'Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen suç örgütünün belediye üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize etmek iddiaları kapsamında', 'suç örgütü kurma - yönetme, suç örgütüne üye olma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, Akpolat ve diğer kişilerin iddia edilen suçlardan tutuklanması talep edildi.

9 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi 9 kişiyi adli kontrolle serbest bıraktı. Serbest bırakılanlar arasında operasyon kapsamında gözaltına alınan İçişleri Bakanı yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya ve Beltaş Başkanı Önder Gedik'in de olduğu öğrenildi.

'BASINA BİLGİ SIZDIRILDI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılık, avukatlara ve adliyede bekleyen milletvekillerine kararını bildirmek yerine basına bilgi sızdırma yolunu tercih etmiş görünüyor. Bu uygulamayı Türkiye çok iyi hatırlıyor. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında, hiçbir somut şüphe ve delil olmadığı halde bir gizli tanık ifadesine dayanılarak tutuklama talebinde bulunuldu. Bu Beşiktaşlıların iradesine meydan okumaktır. Bu yöntemleri Türkiye çok iyi hatırlıyor. Hakimliğin bu gece vereceği kararla hukukun ve vicdanın mı, yoksa hukuk cellatlarının mı sözünün geçeceği anlaşılacak. Esenyurt’tan Beşiktaş’a, Beşiktaş’tan İstanbul’a, İstanbul’dan tüm Türkiye’ye göz kırpanlar. Mert olun, mahkemelerin arkasına saklanmayın, halkın karşısına çıkın" dedi.

CHP'DEN EYLEM ÇAĞRISI

CHP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın sosyal medya hesabından tüm CHP örgütlerini tepki için Beşiktaş Belediyesi önüne çağırdı. Aydın "Demokrasi ve millet iradesine sahip çıkıyoruz. Tüm örgütümüzü Beşiktaş Belediyesi önüne dayanışmaya çağırıyoruz."

RIZA AKPOLAT TUTUKLANDI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

CHP'DEN İLK TEPKİ İMAMOĞLU'NDAN GELDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından, "Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek! Milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz! #rızaakpolat" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi