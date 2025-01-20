Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'a Soruşturma

Türkiye yeni güne soruşturmalarla başladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

ÖZDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

Hakkında soruşturma başlatılmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Özdağ, şunlar kaydetti:

"Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım. Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor. Erdoğan ve ben Ankara’dayız. Ankara Başsavcılığı da soruşturma açmıyor. İstanbul Başsavcılığı açıyor. Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk’ten ve kurduğu Cumhuriyet’ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk’e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi