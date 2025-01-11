Bursa'da Maden Ocağında Göçük! Toprak Altında Kalan İşçiden Acı Haber Geldi
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 43 yaşındaki Murat Özdoğan isimli işçi toprak altında kalarak can verdi.
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'ndeki kömür ocağında, saat 17.30 sıralarında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan Murat Özdoğan adlı işçinin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ederken, olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Murat Özdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özdoğan'ın cesedinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.
Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: