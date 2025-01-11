21 Yıldır Aranıyordu, Diyarbakır'da Yakayı Ele Verdi

Diyarbakır'da 21 yıldır aranan katil zanlısı yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

21 Yıldır Aranıyordu, Diyarbakır'da Yakayı Ele Verdi

Diyarbakır’da 21 yıldır aranan zanlı JASAT tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı ve titiz çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "adam öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve 1. fıkrada yazılı fiilleri iki ya da daha çok kişinin toplu olarak işlemesi" suçundan 12 Kasım 2004 tarihinden itibaren aranan T.B.’nin yakalandığı, yakalanan şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Diyarbakır
Yolda Kalan Servisi Öğrenciler İttirdi Yolda Kalan Servisi Öğrenciler İttirdi
Kekin Kabarması İçin Eklenmesi Gereken Malzeme: Daha İyi Pişiyor Kekin Kabarması İçin Eklenmesi Gereken Malzeme: Daha İyi Pişiyor
Muğla'da Sahte Polisler Gerçek Polislere Yakalandı Muğla'da Sahte Polisler Gerçek Polislere Yakalandı
Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor