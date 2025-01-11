Kazada Yaşamını Yitiren Öğretmen Burak Bal Toprağa Verildi

Adıyaman Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan 3 çocuk babası Burak Bal (38), Gölbaşı mevkiinden Adıyaman yönüne 58 BV 002 plakalı otomobiliyle ilerlediği esnada otomobilin kontrolünü kaybetti.

FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kontrolden çıkan otomobil, Şanlıurfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında şarampolde bulunan trafik levhası direğine çarparken, öğretmen Burak Dal hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan Burak Bal'ın cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Morgdaki işlemleri tamamlanan Burak Bal'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Adıyaman Yeni Mezarlık Camii'ne getirildi.

CENAZESİNE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından öğretmen Burak Bal'ın cenazesi Yeni Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA