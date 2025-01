Çok Sert 'Heybedeki Turp' Cevabı: 'Başka Kurtuluş Yok' Dedi, Noktayı Koydu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde konuştu.

CHP'li belediyelere operasyonların ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'turpun büyüğü heybede' açıklamasına yanıt veren İmamoğlu, "Şimdi, bu zihniyet, bu şaibeli diye ifade ettiği YSK ve o yönde kararlar alan koca kurulu suçlayan aynı akıl heybeden bahsediyor. Yani yürütmeyle yargının nasıl iç içe geçtiğini, talimatı kimden aldığını, hani varsa bir soruşturma, o yürüyüş esnasında bile varsa bir detay, onları hakim olduğunu ve heybede olduğunu yine pervasızca milletle paylaşıyorlar. Bundan daha büyük bir somut delil olamaz. yargının siyasallaşması bir kavram değil Türkiye'de yaşamın ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruşturmalara ilişkin açıklamasında "Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadığı, yapılan hırsızlıklar dün gibi aşikar olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor, turpların büyüğü heybede" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Koca YSK'nın aklanmasını işaret ediyor hem de milletimiz rahatlayacaktır. Onlar kaybedince, seçimler, yargı organları hatta millet şaibeli hale geliyor. Ve bunu söylemekten pervasızca söylemekten imtina etmiyorlar. Ne olursa olsun her koşulda onlar kazanacak. Ne olursa olsun koltuk onlara ait. Her şey onların. Bizim bildiğimiz bir tek yüzüktü onların. Şimdi her şey onların.

'YARGININ SİYASALLAŞMASI TÜRKİYE'DE YAŞAMIN TA KENDİSİ'

Şimdi, bu zihniyet, bu şaibeli diye ifade ettiği YSK ve o yönde kararlar alan koca kurulu suçlayan aynı akıl heybeden bahsediyor. Yani yürütmeyle yargının nasıl iç içe geçtiğini, talimatı kimden aldığını, hani varsa bir soruşturma, o yürüyüş esnasında bile varsa bir detay, onları hakim olduğunu ve heybede olduğunu yine pervasızca milletle paylaşıyorlar. Bundan daha büyük bir somut delil olamaz. Yargının siyasallaşması bir kavram değil Türkiye'de yaşamın ta kendisidir.

Buradan ifade ediyorum bu millet bu güzel cumhuriyet tarihinden sizi söküp atacak. Başka bir kurtuluşu da yok. Çünkü kendilerini yetkiyi geçici süreliğine milletten alan bir hükümet değil, ülkenin tek sahibi milletin üzerinde bir güç olarak görüyorlar. Esas olan 'şahsım' Sakın bunu kenara köşeye atmayın. Bu kadar net.

ESENYURT'TA İDDİANAME 90 GÜNDÜR YOK

Bu zihniyetle 2019'dan bugüne sürekli yargı tacizi altında olmamıza rağmen milletin vermediği yetkiyi yargı yoluyla ele geçirme konusunda yapmadıklarını bırakmadılar. Böyle bir şey olmaz, bu tam bir yüzsüzlük. 4 defa kaybettin hala uğraşıyorsun. Ahmak davasından bugüne geldiğimizden Esenyurt'ta yaşadığımız garabet... Ve en son Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat... Bunların yargılanması soruşturma süreçleri, 90 gündür hala yazılmayan iddianame. "Öyle büyük şeyler var ki göreceksiniz." Utanmadan sözcüleri terörist kelimesini ifade etti. Niye yazmıyorsunuz hala iddianameyi? Çünkü hala uydurmaya çalışıyorsunuz.

'MEMLEKETİ KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARDAN TEMİZLEMEK ZORUNDYIZ'

Bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin dahi yuvana, ailenin geleceğine huzuru temin edelim. Bu kötü niyetli insanlardan bu memleketi temizlemek zorundayız. Buna mecburuz. Kimsenin kuşkusu olmasın ki başaracağız.

İhtiyacımız olan tek şey hakikati söylemek ve cesaret. Cesur olmayan var mı? Bu millet cesurdur. Dayanışmaya ihtiyacımız var. Örgütlü bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Dayanışmayı ortaya koyduğumuzda, bu millet ayağa kalkar ve aramıza katılır ve sizinle beraber yürür. Başka yolu yok, başka türlü kurtulamayız bunlardan. Sevgili dostlarıma özgürlük diliyorum. Bu ülkede her kamu yönetici yargılanır kardeşim. Usulüne göre ve üslubuna göre... Yargıya siyasetin müdahil olmamasını diliyoruz...

