Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk 'Beşiktaş' Açıklaması Geldi: O Sözüyle Ne Demek İstedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki ‘yolsuzluk’ iddialarıyla yürütülen soruşturmalara ilişkin de konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA HALLER NE DURUMDA"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat’ın tutuklanmasına ilişkin ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Esenyurt'ta Beşiktaş'ta haller ne durumda. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim, bakalım kimin yüzü kızaracak. Sayın Özel, siz dahil kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok, hukuk işleyecek.

"MUHATABINIZ YARGI DEĞİL SİYASETÇİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz. Siyasi hesaplaşma peşindeyseniz muhatabınız yargı mensupları değil, siyasetçilerdir. Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görev yapmasını engelleyerek hiçbir netice elde edemezsiniz. Sağa sola sataşmaktan, ona buna saldırmaktan artık vazgeçin. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim, bakalım kimin yüzü kızaracak.

"TURPLARIN BÜYÜĞÜ HEYBEDE"

Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görev yapmasını engelleyerek hiçbir netice elde edemezsiniz. Halbuki onlar da çok iyi biliyor, daha turpların büyüğü heybede. Paniklemelerinin sebebi de budur. Birkaç yıla sokağa çıkacak, hatta milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak.

"BU MIZRAK BU ÇUVALA SIĞMIYOR"

Mahkemelerin görevini yapmasını engelleyerek hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Biz buradayız. Gelin millet önünde kara kaplı defteri açalım. Beşiktaş’ı gördünüz. Haller ne durumda? Daha niceleri.

Çalışmak emek ister, zahmet ister, çalışmak siyasi risk almayı göze almayı gerektirir. Ama artık bu mızrak bu çuvala sığmıyor, sığmaz. Siyaset üretemediklerini milletimiz gibi kendi seçmenleri de görüyor. Bu da CHP'li vatandaşlarımızın imtihanı. Allah hem onlara hem milletimize hem de bize sabır versin. Yavaş yavaş halkımızın arasına katıldıklarını görüyoruz.

“HALKIN SEVİYESİNE İNİLMEZ, ÇIKILIR”

Muhalefetin içler acısı hali bizi asla rehavete sürüklememeli. Bunların en büyük taahhütleri rakı fiyatlarını ucuzlatmak. Kırmızı kart oyunlarıyla kendi akıllarınca halkın seviyesine indiklerini sanıyorlar. Halkın seviyesine inilmez, çıkılır.

“MİLLETİMİZDEN SABIRLI OLMASINI İSTİYORUZ”

Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüşün somut etkilerini görmeye başlayacağız. Enflasyon düştükçe ücret artışları daha anlamlı olacak. Milletimizden bize güvenmesini, biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz.

Kaynak: AA