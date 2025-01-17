ASAL Araştırma'dan Son Anket Geldi: Vatandaşların Tüm Partilere Bir Mesajı Var! Sorunun Adını Koydular Ama Çözümü Bulamadılar

ASAL Araştırma, 10-14 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 1800 kişiye "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. Ankete katılanların yüzde 65.5'i 'Ekonomi/Hayat pahalılığı' yanıtını verdi. İkinci sırada ise yüzde 5.2 ile 'işsizlik' yer aldı.

İşte ankete yansıyan sonuçlar:

Ekonomi/Hayat Pahalılığı: Yüzde 65.5

İşsizlik: Yüzde 5.2

Adalet: Yüzde 5.0

Mülteciler: Yüzde 3.9

Eğitim: Yüzde 2.2

Terör: Yüzde 2.0

Güvenlik/Asayiş: Yüzde 1.5

Hükümet: Yüzde 1.1

Ahlak: Yüzde 1.0

Kürt Sorunu: Yüzde 1.0

Deprem/Kentsel Dönüşüm: Yüzde 0.8

Diğer: Yüzde 5.4

Hepsi: Yüzde 3.3

Cevap Yok: Yüzde 2.1

Ankette "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna ise dikkat çekici bir cevap geldi. Ankete katılanların yüzde 37.9'u 'Hiçbiri' yanıtını verdi. İşte tüm sonuçlar:

Hiçbiri: Yüzde 37.9

AKP: Yüzde 21.5

CHP: Yüzde 16.0

DEM Parti: Yüzde 3.5

MHP: Yüzde 3.0

İYİ Parti: Yüzde 2.0

Zafer Partisi: Yüzde 1.8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.5

Diğer: Yüzde 3.0

Cevap Yok: Yüzde 9.8

Kaynak: Haber Merkezi