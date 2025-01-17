ASAL Araştırma'dan Son Anket Geldi: Vatandaşların Tüm Partilere Bir Mesajı Var! Sorunun Adını Koydular Ama Çözümü Bulamadılar
ASAL Araştırma, son anketi yayımladı. Ankette vatandaşlara Türkiye'nin en önemli sorunu soruldu. Ankete katılanların yüzde 65.5'i en büyük sorununun ekonomi olduğunda hemfikir. Çözüm için ise yüzde 37.9'luk çoğunluk, hiçbir partiye güvenmiyor.
Eda Narin
ASAL Araştırma, 10-14 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 1800 kişiye "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. Ankete katılanların yüzde 65.5'i 'Ekonomi/Hayat pahalılığı' yanıtını verdi. İkinci sırada ise yüzde 5.2 ile 'işsizlik' yer aldı.
İşte ankete yansıyan sonuçlar:
- Ekonomi/Hayat Pahalılığı: Yüzde 65.5
- İşsizlik: Yüzde 5.2
- Adalet: Yüzde 5.0
- Mülteciler: Yüzde 3.9
- Eğitim: Yüzde 2.2
- Terör: Yüzde 2.0
- Güvenlik/Asayiş: Yüzde 1.5
- Hükümet: Yüzde 1.1
- Ahlak: Yüzde 1.0
- Kürt Sorunu: Yüzde 1.0
- Deprem/Kentsel Dönüşüm: Yüzde 0.8
- Diğer: Yüzde 5.4
- Hepsi: Yüzde 3.3
- Cevap Yok: Yüzde 2.1
Ankette "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna ise dikkat çekici bir cevap geldi. Ankete katılanların yüzde 37.9'u 'Hiçbiri' yanıtını verdi. İşte tüm sonuçlar:
- Hiçbiri: Yüzde 37.9
- AKP: Yüzde 21.5
- CHP: Yüzde 16.0
- DEM Parti: Yüzde 3.5
- MHP: Yüzde 3.0
- İYİ Parti: Yüzde 2.0
- Zafer Partisi: Yüzde 1.8
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.5
- Diğer: Yüzde 3.0
- Cevap Yok: Yüzde 9.8
Kaynak: Haber Merkezi
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