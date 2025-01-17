İmamoğlu'ndan 'Beşiktaş' Tepkisi: '20-30 Yıl Geriye Gitmiş Gibiyiz'

İBB Başkanı İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına bir kez daha tepki gösterdi. İmamoğlu, "İtibarsızlaştırma zulmü yapılıyor. 20-30 yıl geriye gitmiş gibiyiz" dedi.

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İmamoğlu'ndan 'Beşiktaş' Tepkisi: '20-30 Yıl Geriye Gitmiş Gibiyiz'

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, gece saatlerinde tutuklandı. Akpolat'ın tutuklanmasına ilk tepki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. İmamoğlu bugün bir kez daha 'hukuksuzluk' vurgusu yaparak tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İtibarsızlaştırma zulmü yapılıyor. 20-30 yıl geriye gitmiş gibiyiz.

Gerisini konuşmak boş. Esenyurt Belediye Başkanı'nın daha iddianamesi yazılamadı, hala arıyorlar. Hukuksuzluğun, siyasetin yargıyı bu kadar silah gibi kullandığı bir dönemin var olduğunu düşünmüyorum.

Biz mücadelemize devam edeceğiz. Bugün MYK toplantısı var. Biz bir yandan işimizi yaparken bir yandan da Rıza Akpolat'a dair hukuki hazırlıklar yapılıyor. Suçu olan tabii cezasını çeksin ama yargılamanın, tutuklamanın bir yolu var."

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Kaynak: Haber Merkezi

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Beşiktaş Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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