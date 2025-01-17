CHP MYK İstanbul'da Toplandı: Beşiktaş İçin Karar Alınacak, Özel'den Açıklama Bekleniyor

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Akpolat'ın tutuklanmasının ardından CHP MYK’sı İstanbul'da toplandı.

CHP MYK İstanbul'da Toplandı: Beşiktaş İçin Karar Alınacak, Özel'den Açıklama Bekleniyor

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan şafak operasyonu kapsamında pazartesi gözaltına alınan ve dün akşam saatlerinde savcılıkta ifadesi alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında hakimlikçe tutuklama kararı verildi. Polat’ın tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'a geldi.

TOPLANTI BAŞLADI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP MYK’sının İstanbul’da toplanacağını açıklamıştı.

Kritik toplantı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda başladı. MYK'ya Özgür Özel başkanlık ediyor. Toplantıda, CHP’nin belediyeye ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

'VEKİL SEÇİLECEK'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının arından yerine vekil seçeceklerini açıklamıştı.

Çelik açıklamalarında şunları belirtmişti:

"CHP olarak bu siyasi kumpas karşısında hem hukuki hem siyasi olarak en üst sevide mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, partimizin üst yöneticileri sabahın erken saatlerinden itibaren buradaydı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hala burada, bütün programlarının iptal etti.

Bugün saat 12.00'de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası'nda partimizi MYK toplantısı gerçekleşecek. Genel Başkanımız partimizin bütün kurullarını İstanbul'a davet etti.

Rıza başkanımızın tutukluluğuna hızlı bir şekilde avukatlarımızla itiraz edeceğiz. Yaptığımız tutukluluğa itiraz neticesinde görevine geri dönemsini bekliyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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