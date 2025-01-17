Özgür Özel'den Beşiktaş Belediyesi'ne Moral Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından belediyeyi ziyaret etti. Tüm birimleri ayrı ayrı gezen Özel, çalışanlara moral verdi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Özgür Özel'den Beşiktaş Belediyesi'ne Moral Ziyareti

Beşiktaş Belediyesi'ne pazartesi yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 4 gün sonra savcılıkta ifade veren CHP'li Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Önder Gedik ve toplamda 23 kişi tutuklandı. Diğer yandan, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özgür Özel'den Beşiktaş Belediyesi'ne Moral Ziyareti - Resim : 1

TÜM BİRİMLERİ GEZDİ

Akpolat’ın tutukluluğuna CHP’den birçok isim karar tepki gösterirken, partililer belediye binası önünde bekliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda üst düzey CHP'li de belediye önünde toplanarak vatandaşlara bir araya geliyor. CHP lideri Özel, bugün de Beşiktaş Belediyesi'ne gelerek, çalışanlara moral verdi.

Özgür Özel'den Beşiktaş Belediyesi'ne Moral Ziyareti - Resim : 2

ÇALIŞANLARA MORAL VERDİ

Belediyedeki tüm birimleri ayrı ayrı ziyaret eden Özel, personele morallerinin yüksek tutması gerektiğini söyledi. Akpolat'ın tutukluluğunun haksız olduğunu belirten Özel her gün birkaç milletvekilinin başkanı ziyaret edeceğini aktardı. Çalışanlarla sohbet eden Özel, daha sonra belediyeden ayrıldı.

Özgür Özel'den Beşiktaş Belediyesi'ne Moral Ziyareti - Resim : 3

'TESLİM OLMAYACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanma kararına "Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak. Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ’nün ruhunu diri tutanların attığı çamur bize hiç bulaşmadı, bulaşmayacak. Biz milletimizle dimdik duracağız, bu kirli düzene teslim olmayacağız. Her bir üyemiz, adalete inanan her bir yurttaşımız daha büyük bir sorumlulukla mücadele edecek, hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına alan bu iktidar, milletin iradesine yenilmekten kurtulamayacak" sözleriyle tepki göstermişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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