Özel'den Rıza Akpolat'ın Tutuklanmasına Tepki: 'Sözde Gizli Tanık İfadesiyle Verilen Tutuklama Kararı Bize Geri Adım Attırmayacak'

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat'ın tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den paylaşım geldi. Özel, "Herkes bilsin ki; tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak. Biz milletimizle dimdik duracağız, bu kirli düzene teslim olmayacağız" dedi.

Özel'den Rıza Akpolat'ın Tutuklanmasına Tepki: 'Sözde Gizli Tanık İfadesiyle Verilen Tutuklama Kararı Bize Geri Adım Attırmayacak'

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan şafak operasyonu kapsamında pazartesi gözaltına alınan ve bu akşam saatlerinde savcılıkta ifadesi alınan Beşiktaş belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında hakimlikçe tutuklama kararı verildi.

Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, şu ifadeleri kullandı:

'SÖZDE GİZLİ TANIK İFADESİYLE...'

"Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak. Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ’nün ruhunu diri tutanların attığı çamur bize hiç bulaşmadı, bulaşmayacak.

'TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Biz milletimizle dimdik duracağız, bu kirli düzene teslim olmayacağız. Her bir üyemiz, adalete inanan her bir yurttaşımız daha büyük bir sorumlulukla mücadele edecek, hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına alan bu iktidar, milletin iradesine yenilmekten kurtulamayacak."

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat TutuklandıBeşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat TutuklandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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