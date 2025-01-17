Eşiyle Tartıştı, Silahla Kendini Vurdu

Samsun'da eşiyle tartışan bir kişi, silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Eşiyle Tartıştı, Silahla Kendini Vurdu

Samsun'un Bafra ilçesinde Kardelen Sitesi'nde İbrahim G. (36) ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim G., silahla kendi göğsüne ateş etti.

Ağır yaralanan şahıs sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ÖMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin 4 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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