'Hakkınızı Helal Edin' Mesajı Ortalığı Karıştırdı! Ekipler Harekete Geçti; Evde Uyurken Bulundu
Karaman'da yalnız yaşayan 55 yaşındaki Ali Karabüber, evinde içki içtiği sırada yakınlarına 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı. Mesajın ardından kendisine ulaşılamayan Karabüber için ekipler harekete geçti. Karabüber, eve giren polisler tarafından uyurken bulundu.
Karaman'da Gevher Hatun Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada yalnız yaşayan 55 yaşındaki Ali Karabüber, saat 22.40 sıralarında evinde içki içerken yakınlarına 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı. Karabüber'in bir süre sonra telefonlara çıkmaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EVDE UYURKEN BULUNDU
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye merdiveni aracılığıyla 4'üncü kattaki eve balkondan girdi. Ekipler, Karabüber'i yatağında uyurken buldu.
Uyandırılan Karabüber, sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti.
Kaynak: DHA