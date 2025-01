Beşiktaş'ta Demokrasi Mitingi, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan Flaş Sözler

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla 4 gündür İstanbul Emniyeti'nde gözaltında olmasını protesto etmek isteyen CHP’li belediye başkanları Beşiktaş Belediyesi'nin önünde toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitinge açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu’nunn açıklamalarından satır başları şöyle;

“Bugün olan biten sadece Cumhuriyet Halk Partisinin meselesi değildir. Milletin meselesidir. Bugün bana yarın sana. Bu işin sonu yok. İstanbul'da bu operasyonları yürüten aklı dün tek tek anlattım. biz siyasiyiz ama kamu görevi yapıyoruz. Bugün siyasileşmeye çalıştırdıkları yargı sisteminde ne yazık ki uyguladıkları hukukun sözde hukuk olduğunu bize yaşatıyorlar.

Bu operasyonları yapmak için görevlendiren Cumhuriyet başsavcısının siyasi kariyerine bakan herkes yapılan operasyonu görür. Bu başsavcı siyasi bir kişidir. Siyasi bir kişiliktir, talimatları yerine getirir. Siyasi bir kişiliktir. Bakan Yardımcısı olan bir kişi Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle siyasi müsteşar olmuştur. Taraf olmuştur.

‘HADİ GELİN YARIŞALIM’

Söyleyeyim; tuz koktu. Ben adalet istiyorum diyorsanız hepimiz için bir dönüm noktasındayız. Zaman millet iradesini baskılamaya çalışanlara karşı hep birlikte sesimizi yükseltme vaktidir. Siyaset mertçe rekabet işidir. Yasak getirerek yetkileri elinden alarak değil. Meydan burası gelin yarışalım. Bu kadar net. Hakem de millettir. Sandığı dizayn etmelerine izin vermeyeceğiz. Sanmasınlar ki seçime böyle girecekler. Sanmasınlar ki rakiplerini kendileri belirleyecek.

‘ASLA MÜSAADE ETMEYİN’

Cümlelerimi bitirirken bir kez daha sesleniyorum. Bu ülkenin kadim yargı kurumları bu ülkenin kadim yargı kurumlarının çok saygıdeğer savcıları, hakimleri, mensupları lütfen istirham ediyorum. O kutsal mesleğinizi yerle bir eden bir avuç insana asla müsaade etmeyin. Yoksa bu millet hakkını helal etmez size. Biz size güveniyoruz. Yargının yargının güzel insanları, saygıdeğer mensupları bu haksız, bu hukuksuz, bu pervasız, pişkin şehvetiyle beraber sadece bir kişiyi mutlu etme çabasını önüne koyan aklın bu yaptıklarına müsaade etmeyin. Tepkinizi gösterin. Yargımızı, adaletimizi sarsmalarına müsaade etmeyin. Bunu istiyoruz ve bunu diliyoruz. Kıymetli hemşehrilerim inşallah bu günlerden kurtulacağız

ÖZGÜR ÖZEL'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından CHP lideri Özel kürsüye çıkarak toplanan kalabalığa hitap etti.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün bir mesai günü buradaki herkes işini yapmak için daha iyi bir Türkiye için gayret sarf etmek isterdi. Ama herkes işini gücünü bıraktı buraya geldi. Çünkü burada milletini iradesine sahip çıkmak isteyen, vatan bayrak millet sevgisi olan bir başkanımızla birlikte milletimizin iradesine sahip çıkmaya geldik. Kibrin ve gücüne esiri olan, sıcak salonlarda kendi atadıklarına kendini alkışlattıran, geçmişte kendi yaşadığı yargı mağduriyetlerini dile getire getire bir yere gelen birisi bütün kötülükleri rakiplerine yapmaya yenemediklerini yenmeye sindirmeye başladı. Oysa hepimiz biliriz ki demokraside tek egemen vardır; o da millettir. Rıza Akpolat burada 5 yıldır görev yapıyordu. Gözleri ışıl ışıl çalışkan insanlarla beş yıl boyunca bu şehre hizmet etti. Yeniden aday gösterildi, Beşiktaş sokaklarına tekrar çıktı. Beşiktaş onu tanıyordu o da Beşiktaş'ı...

'TÜKENMİŞLİĞİN GÖSTERGESİDİR'

Bu kapıdan içeriye milletin oylarıyla giremeyenler yargı yoluyla girmeye çalışıyor. Herkesin şunu görmesi lazım; Hal böyleyken yargı oyunlarıyla CHP'li belediyelere itibar suikastı yapmak demokrasinin işi değildir. Bu, bir tükenmişliğin göstergesidir. Bunu gören AKP'li, MHP'li seçmenlerin olduğuna inanıyorum.

15 Temmuz akşamı herkes şahittir ki biz milletin seçtiğine karşı duranın tam karşısında durduk. Şimdi seçilmişlerin yargı yoluyla karşısında olmak kimseye fayda getirmeyecektir. Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer. İki kişiden birinin oyunu alarak hizmete başladı. Bir sabah operasyon yaptılar. Tutukladılar. Gizli tanık var dediler. 75 gün oldu iddianame hazır olamadı.

'TANKLA KARŞINA ÇIKTILAR'

Erdoğan, şunu hatırla senin ne istediyse verdiklerin, sırtını sıvazladıkların, birlikte yol yürüdüklerin, bir gün altlarına çektiğin tankla karşına çıktılar. O gün muhalefet partisi olarak biz, kapalı Meclis'i açtırdık. Ve dedik ki seçimler yapılıp, milletimiz farklı bir karar verene kadar, ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Seçilmiş parlamentonun arkasında darbecilerin karşısındayız dedik. Millete güvenme, millete inanmak, kararına saygılı olmak darbe günü muhalefet bile olsanız seçilmişlerin yanında yer almak demektir biz böyle bir partiyiz.

İHSAN AKTAŞ'A İLİŞKİN

Nasıl ulaşacaklar? ne kulp takacaklar? Neyle suçlayacaklar? Sabahın köründe basın bildirisi içinde İhsan Aktaş adında iş adamının tüm kamu kurumlarından ihale alan şirketin sahibinin adı suç örgütü olarak geçiyor. Bu kimdir baktık. Şirketleri her yerde var. Parti ayırmadan her yerde var. TBMM'de, Sayıştay'da var. Beşiktaş'ta da var. Bugün sorgularda da ortaya çıkıyor. Alabildiği ihaleler var, alamadığı ihaleler var. Ama her ihalede bu şirket var. Bu şirketin CHP ile ya da Rıza Başkan ile doğrudan ilişkisi yok.

'PLANINIZ ÇÖKTÜ'

Esenyurt'ta ihaleyi almış. O ihaleyi aldıktan sonra iki aylık itiraz süresi beklenirken Ahmet Özer'e kayyım atanmış. Tek kuruş ödememiş. Esenyurt Kaymakamı bir ay uzatma vermiş ve bir ay sonunda ihaleyi uygun bulup onaylamış ve bu hizmete karşı para ödemeye başlamış. İhsan Aktaş meselesi üzerinden hem Esenyurt'u hem Beşiktaş'ı dahil edip eline yüzüne bulaştırdılar.

Aslında kayyum döneminin içinde olunca o plan çöktü. Rıza bey kötü bir şey yapmadı. Dört gündür onu -3. katta tutanlar, sandalyede oturttular. Bugün ifadesi dahi alınmadan adliyeye götürdüler. Madem bugün alacaksın niye dört gün bekletiyorsun. Eminim birkaç saat sonra burada olacak. Kötülük yapanlara gücünüzü gösterin biz sadece size güveniyoruz.

Bu kişinin buradaki ihalesine bakıyorlar anormal bir şey yok. Bu kişi Beşiktaş'ta yaptığı işlerin de parasını alamamış. Çünkü 'silkeleyin' diyor ya müteahhidin parasını dahi ödeyememiş.

YARGI MENSUPLARINA SESLENDİ

Biz Türk yargısının namuslu, şerefli, vicdanına ve kanuna bağlı, gayrısından tamamen bağımsız olması gereken savcılarının, hakimlerinin olduğunu biliyoruz. Bugün kararı verecek kişiye soruyorum. O dosya siyasi bir dosyaysa suçsuz günahsız insanlara kara çalmak için hazırlanmış bir dosya ise sakın karışmayın. O dosyada bir haksızlık varsa eninde sonunda hesap sorulur.

Bunu kimse unutmasın. Kanunsuz emirlere, usulsüz taleplere, siyasete alet edilmek üzere size iletilen talimatlara teslim olmayın.

Buradan yollayana ve koşa koşa buraya gelene değil ama bugün verecekleri kararla, kararlarla tarihleri boyunca, mesleki hayatları boyunca bugünkü kararı sırtına yük etmek istemeyen yargı mensuplarına, bugün verecekleri kararla akşam yatağa başlarını koyduklarında vicdan azabı çekmemesi gereken yargı mensuplarına, onların da birer anne, baba, evlat, eş olduklarını hatırlatarak, ortada bir suç varsa kimseye acımayın ama olmayan bir suçu üretiyorlarsa, size ürettirmeye çalışıyorlarsa, masum insanları siyaseten itibarsızlaştırmak için okuduğunuz güzel mesleğinize, içtiğiniz yemine, vicdanınıza karşı başka bir şey yapmak isteniyorsa sakın ha sakın."

