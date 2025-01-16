Kemal Sunal'ın Unutulmaz Filmi 'Zübük' Yeniden Çekiliyor: İşte Başrolde Yer Alacak İsim…

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Zübük filminin, Ezel Akay’ın yönetmenliğinde yeniden çekileceği öğrenildi. Akay, sürpriz projede yer alacak başrol oyuncusunu ise açıkladı.

BAŞROL BELLİ OLDU

'Ali ile Aramızda' programına katılan Akay, usta sanatçı Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın, Zübük’ün yeni versiyonunda başrolü üstlendiğini duyurdu. Yıllar önce bu rolü teklif ettiği Ali Sunal, “Babamın oynadığı rolleri oynayamam” diyerek teklifi reddetmişti. Yönetmen Ezel Akay, bu karara saygı gösterse de zamanla Sunal’ı ikna etmeyi başardığını ifade etti.

FİLMİN KONUSU HAKKINDA

Aziz Nesin’in aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet’in üstlendiği, senaryosunu ise Atıf Yılmaz’ın kaleme aldığı bu filmde, başrolde Kemal Sunal’ın canlandırdığı İbrahim Zübükzade adlı bir siyasetçi yer alır. Milletvekilliğinden ihraç edilen Zübükzade’nin hayat hikâyesi, bir gazeteci olan Yaşar (Metin Serezli) tarafından araştırılmaya başlanır. Yaşar, yazı dizisi için Zübükzade’nin geçmişini öğrenmek amacıyla Gülören köyüne gider. Ancak köy halkı, Zübükzade’yi büyük bir nefretle anmaktadır.

Köylülerin anlattıklarına göre, Zübükzade, iş hayatına bir dairede katip olarak başlamış, rüşvetlerle hızla zenginleşmiştir. Yaptıkları ortaya çıkınca işinden kovulmuş ve siyasete atılarak Destek Partisi’ne katılmıştır. Yağcılık sayesinde parti içinde hızla yükselmiş ve ocak başkanlığına kadar gelmiştir. Muhalefetteki Kadir Ağa’nın (Kadir Savun) kızı Yektane’yi (Nevra Serezli) evlenme vaadiyle kandırarak onunla ilişki yaşamış, çevresindekileri türlü entrikalarla birbirine düşürmüştür. Tüm bu kargaşaya rağmen halk, onu belediye başkanı olması için adeta yalvarır. Zübük, kendisine karşı kurulan komplolardan ustalıkla sıyrılır ve sonunda milletvekili olmayı başarır.

Kaynak: Haber Merkezi