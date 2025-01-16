TIR Dorsesinde Yakalanan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı

Edirne'de TIR dorsesinde Yunanistan’a kaçmak isterken polis tarafından yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

TIR Dorsesinde Yakalanan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dorsesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelilerinin bulunduğu TIR’ı takibe aldı.

İpsala Sınır Kapısı yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda takibe alınan TIR, polis gözetiminde sınır kapısına götürülerek, X-Ray taramasından geçirildi. TIR’ın dorsesinde yoğunluk gözlenmesi üzerine yapılan aramada FETÖ/PDY şüphelileri K.T. ve M.T.K. yakalandı.

TIR Dorsesinde Yakalanan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı - Resim : 1

Öte yandan ‘İnsan ticareti’ iddiasıyla TIR’da bulunan A.H. ve S.O.Ç. de gözaltına alındı. A.H. ve S.O.Ç., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen K.T. ve M.T.K. ise çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan FETÖ Şüphelileri TutuklandıYunanistan’a Kaçmaya Çalışan FETÖ Şüphelileri TutuklandıYurttan Haberler

Kaynak: DHA

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