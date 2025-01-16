Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Şanlıurfa'da Deprem

Şanlıurfa'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,0 olarak açıkladı.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Şanlıurfa'da Deprem

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından Şanlıurfa'da deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli​'den yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa​'da deprem 3,0 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem​ yerin 9,7 km altında meydana geldi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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