Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Şanlıurfa'da Deprem
Şanlıurfa'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,0 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından Şanlıurfa'da deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da deprem 3,0 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem yerin 9,7 km altında meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 16, 2025
KAPAKLI-(SANLIURFA) https://t.co/me59o2q82q
16.01.2025, 14:26:36 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 9.7 km#Kandilli
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Kaynak: Haber Merkezi
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